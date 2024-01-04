7 ملايين دولار تنتظر الخضر في “كان 2023” بكوت ديفوار

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، رفع قيمة جوائزه المالية الخاصة بمنافسة كأس أمم إفريقيا، خلال الطبعة المقررة بكوت ديفوار.

وأعلن الاتحاد الإأفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، في بيان له، عن رفع قيمة جوائزه المالية في “كان 2023” بنسبة 40%

وعليه سيكون المنتخب الوطني الجزائري، أمام فرصة حصد 7 ملايين دولار أمريكي، في حال تتويجه باللقب القاري.

وحددت قيمة 4 ملايين دولار، لفائدة المنتخب صاحب المركز الثاني، فيما تنال المنتخبات المتأهلة للنصف النهائي 2.5 مليون دولار.

وخصصت جائزة مالية بقيمة 1.3 مليون دولار، لفائدة المنتخبات التي تتأهل إلى الدور الربع نهائي.