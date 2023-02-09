7 ملايين دولار مساعدات أوروبية طارئة لتركيا وسوريا

أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يحشد 6.5 ملايين يورو (7 ملايين دولار) مساعدات طارئة لتركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر.

وقالت المفوضية في بيان، إنه في إطار آلية الحماية المدنية الأوروبية “يخصص الاتحاد الأوروبي لتركيا 3 ملايين يورو مساعدات طارئة لتعزيز جهود الاستجابة في البلاد”.

وأضافت أن مفوض الإتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارغيتش، سيزور الخميس. المناطق التركية المتضررة من الكارثة.

كما تأتي المساعدة المالية بالإضافة إلى إرسال 31 فريق بحث وإنقاذ، و5 فرق طبية قدمتها 20 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي. وأخرى في قيد مسار العضوية ألبانيا والجبل الأسود وصربيا، من خلال آلية الطوارئ التابعة للكتلة والتي تعد تركيا عضوًا فيها.

ومن المنتظر أن تتلقى سوريا 3.5 ملايين يورو مساعدات إنسانية لتوفير المأوى والمياه والرعاية الصحية للمحتاجين. وكذلك للمساعدة في أعمال الإنقاذ.

للإشارة فقد ضرب فجر الاثنين، زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات. أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.

والولايات العشر هي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

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