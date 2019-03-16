7 ملفات لعرضها على اللجنة المحلية للممتلكات الثقافية في ميلة

أنهت مصالح مديرية الثقافة لولاية ميلة عملية إعداد ملفات تصنيف 7 ممتلكات ثقافية سيتم عرضها قريبا على اللجنة المحلية للممتلكات الثقافية.

والتي ستضاف بعد تصنيفها لقائمة 12 ممتلكا مصنفا حاليا بالولاية، تتوزع عبر عدة بلديات.

وتتمثل الممتلكات الثقافية في الموقع الأثري تامدة ببلدية أحمد راشدي والذي يضم آثار وشلالات ما يضفي عليه بعدا ثقافيا وسياحيا .

فيما سيتم ببلدية عين الملوك تصنيف الموقع الأثري الذي يؤرخ للفترة الرومانية المعروف بكاف تازروت.

كما يرتقب تصنيف ابار أغلاد ببلدية المشيرة وهي عبارة عن 4 آبار رومانية 2 منها في حالة جيدة والآخرين بقايا فقط.

فيما ستصنف ببلدية سيدي مروان الضيعة الرومانية المكتشفة بمنطقة فرضوة سنة 2013 أثناء أشغال إنجاز مشروع سكني.

حيث يضم هذا الموقع على الخصوص حمام وفرن كبير هو جزء من ورشة لصناعة الفخار وببلدية حمالة سيصنف الموقع الأثري الروماني عين الكبيرة .

فيما تقرر ببلدية ميلة تقديم ملف لتصنيف التمثال الرخامي”ملو” الذي يعود للفترة الرومانية وهو أكبر تمثال مصنوع من كتلة وحيدة من الرخام بالجزائر. واخر معلم تاريخي وديني يتمثل في زاوية الشيخ الحسين ببلدية سيدي خليفة الذي يؤرخ للفترة العثمانية بهذه المنطقة من ناحية العمارة وطريقة تشييد المباني.