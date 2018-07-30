7 مليـــون جزائـــري «خداميـــن فالبريفــــي»

النساء يشكلّن أكبر نسبة من اليد العاملة في الجزائر

كشف الديوان الوطني للإحصائيات، أن نسبة العاملين في القطاع الخاص بالجزائر تصل إلى 63 ٪، أي ما يعادل 6.95 مليون عامل، أما النسبة في القطاع العمومي فتقدر بـ37 ٪ أي ما يعادل 4,9 مليون عامل.

كما يتميز العامل النسوي بتمركزه الكبير في القطاع العام، والذي يمتص 57.4 ٪ من مجموع القوى العاملة النسائية مقارنة بنسبة 42.6 ٪ في القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بتوزيع السكان المشتغلين حسب قطاع النشاط، تظهر نفس البيانات أن المجالات الأكثر تشغيلا في الجزائر هي قطاع البناء بـ1.9 مليون عامل أي بنسبة 17.2 ٪ من مجموع السكان الناشطين، متبوعا بالوظيف العمومي بـ1.73 مليون موظف أي 15،7 ٪ والتجارة بـ1.71 مليون بنسبة 15.5 ٪ والصحة والنشاط الاجتماعي بـ1.56 مليون أي 14.1 ٪، الصناعات التحويلية بـ1.33 مليون أي 12 ٪ والفلاحة 10.4 ٪، في حين يقدر عدد العاملين في الخدمات الأخرى بـ7.4 ٪.

وبخصوص توزع السكان المشتغلين على المجموعات المهنية، تبين وفقا للدراسة أن المهن الأساسية تمثل 20.4 ٪ من إجمالي عدد العمال، تليها المهن المؤهلة في الصناعة والحرف اليدوية بـ17.5 ٪، وعمال الخدمات والتجار والبائعون بـ17 ٪ والمهن الفكرية بنسبة 9.8 ٪.

وتتكون المهن الأخرى أساسًا من سائقي التجهيزات وعمال التركيب بـ7.7 ٪ من إجمالي السكان المشتغلين والفلاحين بـ7.2 ٪ والموظفون الإداريون بـ6.1 ٪ والمهن الوسيطة بـ4.9 ٪ والمديريون والمسيرون بـ3.5 ٪.

وفيما يتعلق بحضور العنصر النسوي، حسب قطاعات النشاط، أوضحت بيانات الديوان الوطني للإحصائيات، أنه من بين 1.97 مليون امرأة عاملة في البلاد، هناك 853 ألف امرأة تنشط في قطاع الصحة، والنشاط الاجتماعي 43.2 ٪ من مجموع الساكنات المشتغلات، مقابل 705 ألف رجل.

بينما يعمل في قطاع الصناعات التحويلية 415 ألف امرأة أو ما يعادل 21 ٪ من إجمالي النساء العاملات، مقابل 913 ألف رجل. ويبلغ عدد النساء في الوظيف العمومي، باستثناء الصحة العامة، 238 ألف امرأة أي 12.1 ٪ من إجمالي العاملات، مقابل 95 ألف في قطاع الفلاحة أي 4.8 ٪ و87 ألف في التجارة بـ4.4 ٪، و41 ألف في النقل والاتصالات بـ2.1 ٪ و32 ألف في البناء.