7 مناطق جزائرية الأكثر حرا في العالم

صنفت مراكز الرصد الجوية العالمية اليوم الإثنين 7 مناطق جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم من بين 10 دول سجلت درجات حرارة قياسية.

واحتلت منطقة ورقلة المرتبة الأولى عالميا بتسجيل 48.9 درجة، وفي المرتبة الثانية تقرت بـ 48.8 درجة. وفي المرتبة الثالثة حاسي مسعود بـ 48.5 درجة.

كما احتلت ولاية الوادي المرتبة الرابعة بـ 48.4 درجة، و في المرتبة 6 تيميمون بـ 48.2 درجة. واحتلت عين صالح المرتبة السابعة بـ 48.1 درجة و المرتبة العاشرة منطقة ادرار بـ 47.7 درجة.