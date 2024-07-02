7 مناطق جزائرية الأكثر حرا في العالم

صنفت مراكز الرصد الجوي العالمية، اليوم الثلاثاء، 7 مناطق جزائرية ضمن المناطق الأكثر حر في العالم التي سجلت درجات حرارة قياسية تصل إلى 50.4 درجة تحت الظل.

ويتعلق الأمر بكل من حاسي مسعود التي احتلت المرتبة الأولى عالميا في تصنيف المناطق الأكثر حر بـ 50.4 درجات.

وأدرار تحتل المرتبة 2 عالميا في تصنيف المناطق الأكثر حر بـ 49.6 درجات. تقرت تحتل المرتبة 3 عالميا في تصنيف المناطق الأكثر حر بـ 49.6 درجات. ورقلة تحتل المرتبة 4 عالميا في تصنيف المناطق الأكثر حر بـ 49.5 درجة. إن صالح تحتل المرتبة 5 عالميا في تصنيف المناطق الأكثر حر بـ 49.4 درجات. تيميمون تحتل المرتبة 6 عالميا في تصنيف المناطق الأكثر حر بـ 49.3 درجات. الوادي تحتل المرتبة 10عالميا في تصنيف المناطق الأكثر حر بـ 48.4 درجات.