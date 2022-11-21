7 منتخبات تتراجع عن قرار ارتداء شارة دعم المثليين في المونديال
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلنت سبعة منتخبات مشاركة في مونديال قطر، عن عدم إرتدائها لشارة دعم المثليين خلال مبارياتها في المنافسة.
وحسبما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية،اليوم الإثنين، فإن منتخبات إنجلترا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا أصدرت بيانا مشتركا.
أوضحت من خلاله أنها تراجعت عن قرار ارتداء قادتها شارة دعم المثليين خلال مباريات المونديال.
وذلك لتجنب العقوبات من طرف الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي أعلنت أمس الأحد عن رفضها إرتداء تلك الشارة ومعاقبة كل من لا يلتزم بالتعليمة.
#عاجل: #مونديال_قطر_2022: سبعة منتخبات أوروبية تعدل عن قرار ارتداء شارة دعم المثليين (بيان)#فرانس_برس pic.twitter.com/I9nzQfKh8S
— فرانس برس بالعربية (@AFPar) November 21, 2022
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