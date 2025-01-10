7 نجوم من هوليوود إحترقت منازلهم

اجتاحت حرائق الغابات، منذ الثلاثاء الماضي، أحياء مختلفة في ولاية كاليفورنيا، وخاصة حول منطقة لوس أنجلوس، والتهمت النيران أحياء فخمة ومنازل فارهة لمشاهير هوليوود.

وأسفرت حرائق الغابات في كاليفورنيا، عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وتدمير حوالي 10 آلاف منزل ومبنى.

ومن بين المشاهير الذين فقدوا منازلهم في هذه الحرائق، النجم الأسترالي الشهير، ميل جيبسون، والذي قال أن منزله قد احترق تماما، بينما كان هو يقوم بتصوير عمل فني في ولاية تكساس.

كما فقد الممثل الكوميدي الأميركي المخضرم، بيلي كريستال، المنزل الذي كان يمتلكه منذ عام 1979 في منطقة باسيفيك باليساديس.

وإحترق قصر باريس هيلتون، وريثة امبراطورية فنادق “هلتون”، في منطقة شاطئ ماليبو. وكتبت في تغريدة على موقع “إكس”: “حسرة القلب لا توصف حقا”.

كما نقلت صحيفة هوليوود ريبورتر عن متحدث باسم الممثل الأميركي المخضرم، جيف بريجز، قوله إن منزله في ماليبو قد احترق تماما.

كما أخبرت النجمة الأميركية، ماندي مور، متابعيها على إنستغرام أنها وعائلتها غادروا منزلهم في ألتادينا قبل أن يتعرض لأضرار بالغة في حريق إيتون.

الممثل البريطاني الشهير أنتوني هوبكنز أيضا، تضرر واحترق منزله، لكنه لم يعلق حتى الآن.

كما تحول منزل النجم الصاعد، مايلز تيلر، لرماد، وهو الذي اقتناه في سنة 2023.