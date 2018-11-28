7 وزارات لا تدفع اشتراكات العمال في CNAS منها وزارة العمل

وزارة الشباب والرياضة في الصدارة بـ20 مليارا تليها الثقافة بـ4.6 ملايير

34 مليار سنتيم قيمة ديون CNAS المستحقة على الوزارات

فضح التقرير التمهيدي لمجلس المحاسبة الخاص بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، عدة قطاعات وزارية لم تسدد اشتراكات عمالها لصندوق الضمان الاجتماعي لهذه السنة.

حيث أشار التقرير إلى أن مبلغ الديون غير المسددة بلغ 33 مليارا و899 مليون، وذلك من خلال فحص الوضعيات المتعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي من طرف الصندوق لعدة قطاعات.

ولاحظ أعضاء مجلس المحاسبة وجود فروق جوهرية وتضارب في الأرقام، من خلال فحص الوضعيات المتعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي بعنوان 2016، وتصريحات وزارات الصحة، العمل والاتصال والمجاهدين والخزينة المركزية للجزائر.

حيث بلغت اشتراكات الضمان الاجتماعي المدفوعة من قبل وزارة الصحة 147 مليون و529 ألف دينار، بينما وصل المبلغ المعاين من قبل الصندوق 160 مليون و174 ألف دينار بفارق قدره 12 مليونا و645 ألف دينار.

وأظهر التقرير التمهيدي لمجلس المحاسبة، بأن هناك عددا من القطاعات الحكومية لم تسدد اشتراكاتها لصندوق الضمان الاجتماعي، أو هناك تضارب في التصريحات مع الفحوص والمعاينة الخاصة بالصندوق.

وذلك على مستوى كل من قطاعات الصحة والتضامن الاجتماعي والأسرة وقضايا المرأة والعمل والإعلام والثقافة والشبيبة والرياضة إلى جانب وزارة المجاهدين.

وتعتبر وزارة الشباب والرياضة الأكثر تهربا من دفع الاشتراكات الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي بـ197 مليون و986 ألف دينار، حيث بلغ مجموع الديون المترتبة 338 مليون و90 ألف دينار.