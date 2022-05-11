7 وزراء أمام نواب البرلمان غدا

يعقد المجلس الشعبي الوطني، غدا الخمـيس، جلسة علنية يخصصها لتوجيه سبعة وعشرون سؤالا شفويا إلى سبعة وزراء.

وفي بيان للمجلس، فإن الأسئلة المبرمجة في هذه الجلسة، تتوزع على خمسة أسئلة موجهة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بالاضافة الى أربعة لوزير العدل حافظ الأختام، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، وثلاثة لوزير التجارة وترقية الصادرات.

الى جانب أربعة أسئلة لوزير الأشغال العمومية، و وزير الموارد المائية والأمن المائي، وثلاثة أسئلة لوزير الصحة.

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