7 وزراء أمام نواب البرلمان غدا
يعقد المجلس الشعبي الوطني، غدا الخمـيس، جلسة علنية يخصصها لتوجيه سبعة وعشرون سؤالا شفويا إلى سبعة وزراء.
وفي بيان للمجلس، فإن الأسئلة المبرمجة في هذه الجلسة، تتوزع على خمسة أسئلة موجهة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بالاضافة الى أربعة لوزير العدل حافظ الأختام، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، وثلاثة لوزير التجارة وترقية الصادرات.
الى جانب أربعة أسئلة لوزير الأشغال العمومية، و وزير الموارد المائية والأمن المائي، وثلاثة أسئلة لوزير الصحة.
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كما يعقد المجلس الشعبي الوطني، غدا الخمـيس، جلسة عامة يخصصها لتوجيه أحد عشر سؤالا شفويا إلى ثلاثة وزراء.
وفي بيان للمجلس، فإن الأسئلة المبرمجة في هذه الجلسة ستكون أربعة منها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بالاضافة الى ثلاثة أسئلة موجهة لوزير الشباب والرياضة وأربعة أسئلة موجهة لوزير السكن والعمران والمدينة.
بوغالي يدعو إلى دعم وتوسيع الصندوق الإفريقي لمكافحة كورونا
كما دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة النيجيرية “أبوجا”، إلى دعم وتوسيع صندوق مكافحة وباء كوفيد 19 التابع للاتحاد الإفريقي. والذي ساهمت الجزائر في إنشائه.
و في بيان للمجلس، يأتي هذا حتى يكون أداة رصد تمكن الدول الإفريقية من الانتقال من الوقاية والاستشعار إلى التدخّل الاستباقي بالسرعة التي تقتضيها التحديات،
وهذا استجابة لواجب التضامن الإفريقي.
وفي هذا السياق، شدد بوغالي في تدخله أثناء حلقة نقاش حول “تمويل الاستجابة الإفريقية للجائحة الضرورات التشريعية والتدخلات”،
على ضرورة “تحضير المنظومة الصحية في القارة السمراء للتعاطي مع مثل هذه الأوبئة.
وهذا عبر استراتيجية تعطي الأولوية للإنفاق الصحي وإنتاج اللقاحات محليا واعتماد الرقمنة في المجال الصحي”.
مؤكدا أن المركز الإفريقي لـمكافحة الأمراض والوقاية، وكذا الوكالة الإفريقية للأدوية التي “تأْمل الجزائر في احتضان مقرها، سيلعبان دورا محوريا في ذلك”.
الى جانب إضفاء لمزيد من عوامل النجاح في مكافحة الوباء، أبرز رئيس المجلس “تطلع الدول الإفريقية إلى أن تحظى البنية التحتية في القارة للرعاية الصحية من خلال تمويل البنك الإفريقي”.
كما تطرق إلى مجمل المبادرات المقترحة، ويتعلق الأمر أساسا ب”الاستثمار المكثف في قطاع الصحة، إصدار قوانين تحفيزية لتمكين موظفي الصحة من العمل في أحسن الظروف.