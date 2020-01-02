7 وزراء من الحكومة القديمة يحتفظون بمناصبهم

أعلن، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سهرة اليوم، عن الطاقم الحكومي الجديد والذي يتكون من 39 عضوا.

وشهد التشكيل الحكومي الجديد احتفاظ 7 وزراء من حكومة تصريف الأعمال بحقائبهم الوزارية.

وبدا لافتا أن وزراء ما يسمى بالحقائب السيادية قد احتفظوا كلهم بمناصبهم، في حكومة عبد العزيز جراد.

وعلى رأس المحتفظين بمناصبهم، نجد وزير الخارجية صبري بوقادوم، إلى جانب وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي.

كما احتفظ آخر من التحق بالحكومة القديمة بمنصبه، ويتعلق الأمر بوزير السكن ووزير الداخلية بالنيابة، كمال بلجود، حيث أُسندت له حقيبة وزارة الداخلية.

كما جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثقة في كل من محمد عرقاب حيثُ بقي في منصبه على رأس قطاع الطاقة، إلى جانب الطيب زيتوني وزير للمجاهدين.

وكان الوزيران يوسف بلمهدي وشريف عوماري من بين أعضاء الحكومة القديمة الذين جُددت فيهم الثقة، حيث احتفظ كلاهما بحقيبتي الشؤون الدينية والفلاحة على التوالي.