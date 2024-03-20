7 وزراء يجيبون على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني غدا

يعقد المجلس الشعبي الوطني، يوم غد الخميس، جلسة عامة يخصصها لتوجيه 35 سؤالا شفويا إلى 7 وزراء.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تتوزع الأسئلة المبرمجة في هذه الجلسة كما يلي: خمسة أسئلة موجهة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وكذا خمسة أسئلة لوزير المالية، وخمسة أسئلة لوزير التربية الوطنية، وخمسة أسئلة لوزير الشباب والرياضة.

وخمسة أسئلة لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وخمسة أسئلة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، وخمسة أسئلة لوزير الصحة.