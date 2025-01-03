7 وفيات في الحوادث خلال يوم واحد!

لقي 7 أشخاص حتفهم، وأصيب 189 آخرين، إثر وقوع عدة حوادث مرور عبر مختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2785 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 31 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 184 تدخلًا، أسفرت عن وفاة 7 أشخاص وجرح 189 آخرين.

وفيما يخص حوادث الإختناق بالغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، 9 تدخلات، تم خلالها إسعاف 26 شخصًا، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.