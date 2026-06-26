7 وفيات في حوادث المرور خلال 24 ساعة

لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 239 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور سُجلت عبر عدة ولايات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة،

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حصيلة ثقيلة شملت 3553 تدخلاً عبر التراب الوطني، بمعدل يعادل تدخلاً واحداً كل 24 ثانية.

وفي شق حوادث المرور، أحصت المصالح ذاتها 188 تدخلاً عبر شبكة الطرقات. أسفرت عن تسجيل 7 حالات وفاة وإصابة 239 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الاستشفائية.

أما بخصوص حوادث الغرق، فقد سجلت وحدات الحراسة والإنقاذ 570 تدخلاً، نجحت خلالها في إنقاذ 369 شخصاً من موت محقق. فيما تم انتشال حالة وفاة واحدة لغريق.