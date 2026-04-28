7 وفيات في حوادث المرور والغرق خلال 24 ساعة

لقي 7 أشخاص حتفهم في حوادث المرور والغرق خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عبر مختلف ولايات الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال هذه الفترة، 3563 تدخلًا. بمعدل تدخل كل 24 ثانية.

حيث سجلت ذات المصالح، فيما يخص حوادث المرور، 162 تدخلًا، أسفر عن إسعاف 187 شخصا، مع تسجل 5 حالات وفاة.

وبخصوص حوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، تدخلين أسفرا عن حالتي وفاة.

كما سجلت ذات المصالح، 3 تدخلات بخصوص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، أسفرت عن إسعاف وإنقاذ 06 أشخاص. دون تسجيل وفيات.

