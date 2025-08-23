7 ولايات جزائرية تُصنف الأكثر حرا في العالم اليوم!

صنفت مراكز الرصد الجوي العالمية، اليوم السبت، 8 مناطق جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم.

وحسب ما نشره موقع “Eldoradowheather” الدولي، المتخصص في درجات الحرارة، احتلت مدن جزائرية مراكز متقدمة في قائمة المدن الأكثر حرا في العالم.

ونشر الموقع قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم، سجلت أكبر درجات الحرارة في آخر 24 ساعة. حيث جاءت إن صالح، في المرتبة الثالثة بـ46.5°، تليها أدرار في المرتبة الرابعة، بدرجات حرارة بلغات 46.2 °.

كما جاءت حاسي مسعود، في المرتبة السابعة عالميا، بـ45.9°، وفي المرتبة التاسعة منطقة بيدون 5، بـ45.7°. وفي المرتبة الحادية عشر، جاءت برج باجي مختار، بـ45.6°.

وفي المراتب 13 و14 و15 عالميا، جاءت كل من إن قزام، وورقلة وتيميون، بدرجات حرارة جاءت على التوالي، 45.3°، و45.3°، و45.2°.