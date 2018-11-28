7.3 مليار أورو حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا

أشاد السفير الإسباني بالجزائر، فرناندو موران كالفو-سوليتو، اليوم الأربعاء، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، واصفا إياها بالنموذج الذي يجب أن يحتذى به.

و ذكر السفير من ولاية وهران، أن الجزائر هي الدولة التي عقدت معها إسبانيا أكثر الاجتماعات الرفيعة المستوى بمعدل 7إجتماعات، آخرها كان بين الوزيرين الأولين للبلدين.

أما في المجال الاقتصادي، أبرز كالفو-سوليتو، أن التبادلات التجارية بين البلدين قدرت ب 7.3 مليار أورو في عام 2017، لتكون بذلك إسبانيا ثاني زبون للجزائر ورابع ممون لها.

وفيما يتعلق بالجانب الثقافي، صرح ذات المتحدث، أنه تم توقيع 107 إتفاقية مع الجامعات الجزائرية.