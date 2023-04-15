7.40 بالمائة نسبة الأمية في الجزائر

كشف وزير التربيةالوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، أن نسبة الأمية في الجزائر بلغت 7.40 بالمائة.

كما لم يستبعد وزير التربية، القضاء النهائي على الأمية في آجالها المحددة وفق برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

في حين، أشار بلعابد، في كلمة له بمناسبة احياء يوم العلم المصادف لـ16 أفريل من كل سنة، إلى أن المدرسة شهدت تغيير إيجابي غير مسبوق. وهذا في ظل الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد المجيد تبون.

وقال وزير التربية، إن المنظومة التعليمية عرفت في الآونة الأخيرة في ظل العناية والاهتمام للرئيس تبون تغييرات وإضافات إستراتيجية وعميقة. على غرار، التخلي عن التقييم المرحلي القديم في المرحلة الابتدائية.

كما أكد بلعابد على ضرورة مواصلة تحسين الأداء والارتقاء بمردود المنظومة التربوية. وببذل المزيد من الجهود وتوفير الإمكانيات واعتماد الرقمنة بقدر أوفى.

وأضاف وزير التربية، أن الدخول المدرسي القادم سيشهد المزيد من الانجازات، على غرار توسيع تدريس اللغة الأمازيغية. وكذا تدريس اللغة الانجليزية في السنة الرابعة ابتدائي. وتوسيع استعمل اللوحات الالكترونية إلى مدارس ابتدائية، وتنصيب شعبة الفنون في الطور الثانوي.

وزير التربية يكشف الجديد حول تسيير السكنات الوظيفية

وأسدى وزير 7.40 بالمائة نسبة الأمية في الجزائرالتربية الوطنية تعليمات لمواصلة التسيير الحسن والمتكانل لما تبقى من العام الدراسي.

وحضر الندوة كل من إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس الوطني للبرامج، مديرو التربية، ومديرو فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وخلال الندوة كشف وزير التربية بخصوص رقمنة تسيير السكنات الوظيفية أن الفترة الموالية من هذه العملية ستكون من خلال ترقيمها. وذلك بعد أن تكمل لجان التفتيش من مطابقة البطاقة الوصفية بما هو في الميدان.

من جهة اخرى أشار بلعابد حول بالحركة التنقلية، والتي تمت رقمنتها، إلى ضرورة إعلام الأساتذة بانقضاء آجال حجز المعلومات. كما انه ستخصص لهم فترة لتمكينهم من التأكد من صحة البيانات المحجوزة، قبل الانطلاق في المرحلة الموال