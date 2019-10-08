70 ألف سكن “LLP” للمتزوجين فقط نهاية السنة

كشف المدير العام للسكن بوزارة السكن أنيس بن داود عن إطلاق صيغة جديدة تتعلق بالسكن الإيجاري الترقوي LLP نهاية السنة.

وقال بن داود في حديث للقناة الإذاعية الأولى، أن الوزارة أعلنت نهاية سنة 2018 عن فتح المجال للمواطنين للتسجيل في صيغة سكنية جديدة باسم السكن الإيجاري الترقوي بحصة 70 ألف سكن.

وتمنح فيها الأولوية للمتزوجين ويقصى منها العزاب فيما ستكون هذه الصيغة غير قابلة لا للتنازل أو البيع.

وتستثني هذه الصيغة بأي حال من الأحوال من إجراءات التنازل عن أملاك الدولة مثلما هو حاصل مع السكن الإجتماعي وسكنات البيع بالإيجار “عدل” حيث سيمنع بنص القانون التنازل عن السكن الإيجاري الترقوي أو بيعه.