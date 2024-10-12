70 ألف مليار لدعم الحليب، الزيت، السكر والحبوب

رصدت السلطات العليا للبلاد في إطار سياستها الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن غلافا ماليا قارب سبعين ألف مليار سنتيم ضمانا لاستمرارية تثبيت أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.

وقدر اجمالي المبلغ المخصص هذا المنتجات بـ 659.96 مليار دينار، منها 348.96 مليار دينار لدعم الحبوب “الديوان المهني للحبوب”، الحليب بـ100 مليار دينار “الديوان الوطني للحليب”، المياه المحلاة 88 مليار دينار، الطاقة 23 مليار دينار، وتثبيت أسعار السكر والزيت بـ 100 مليار دينار، فيما بلغت قيمة التحويلات المخصصة لفائدة الأشخاص بـ 1755.13 مليار دينار، أي 30.7 من مجموع اعتمادات التحويلات.

..و13 ألف مليار لدعم مشروع “بلادنا” والمستشفى القطري الألماني

إلى ذلك وبشأن نفقات العمليات المالية، فقد تم رصد اجمالي 127.8 مليار دينار، ليوجه للتكفل بمساهمة الدولة في تمويل المشروع الجزائري القطري “بلادنا 110 مليار دينار” لانتاج الحليب بالجنوب الجزائري وكذا لتمويل إنشاء المستشفى “الجزائري القطري الألماني بزرالدة 12 مليار دينار.