70 ألف موظف في قطاع التربية بـ”الكونطرا”!

رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين يكشف :

هناك موظفون متعاقدون لمدة تجاوزت 25 سنة

كشف امس سيد علي بحاري رئيس نقابة الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين ان الارقام الرسمية كشفت عن وجود 70 الف متعاقد في قطاع التربية وهو رقم كبير لم يسبق ان سجلته وزارة التربية .

وأضاف المتحدث في حديثه لجريدة النهار ” ان هناك من المتعاقدين من وصلت مدة عملهم بالتعاقد الى أكثر من 25 سنة “ما يطرح علامة استفهام كبرى حول هذه النقطة في ظل رفض الوظيف العمومي لعملية ترسيمهم من خلال فتح مسابقات للتوظيف .واضاف المتحدث انه كان بالاجدر قبل رفع النقطة الاستدلالية التفكير في هذه الفئة الهشة التي تعتبر أكبر فئة متضررة خاصة وأن الاجر الذي يتقاضاه المتعاقدون ا يفوق 22 الف دينار .

يأتي هذا في الوقت الذي كانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين لقطاع التربية قد كشفت ان الاساتذة المتعاقدين في القطاع ارتفع هذه السنة الى 40 الف استاذ وهذا بسبب عدم تنظم مسابقة والاكتفاء فقط بالقوائم الاحتياطية التي نفذت في العديد من ولايات الوطن.وحسب رئيس التنسيقية فإن الوظيف العمومي افرج على جملة من التراخيص قصد القضاء كلية على توظيف الأساتذة بالتعاقد وتخص هذه التراخيص الاستثنائية في استغلال قائمة كل المرشحين المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم الاحتياط الخاصة بمسابقات توظيف الاساتذة للطورين المتوسط والثانوي الذين تحصلوا على معدل يساوي او يفوق 10 من 20 حسب درجة الاستحقاق على ثلاث مستويات ” محلي جهوي وطني “،مع إعطاء الاولوية في اللجوء الى قوائم الاحتياط على المستوى المحلي اي الخاصة بالولاية بالنسبة لنفس الرتبة ونفس مادة التدريس. من جهة أخرى وجهت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين رسالة الى رئيس الجمهورية ثمنت فيها القرار التاريخي الذي اتخذه رئيس الجمهورية بخصوص مراجعة النقطة الاستدلالية وقيمة الضريبة على الدخل لمنتسبي الوظيفة العمومية، وأكدت النقابة ان فئة الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية لا زالت تامل في المزيد من العناية الخاصة كونها الفئة الوحيدة التي مازالت تعيش تحت وطأة الفقر وأكدت النقابة انه حان الوقت تنبه اليها لانها في اسفل السافلين ولا تجد ما تأكل في ظل انهيار القدرة الشرائية.