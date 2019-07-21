70 إطار من وزارة الداخلية لمعاينة تطبيق مجانية الدخول إلى 426 شاطئ

باشرت اليوم، لجان تفتيشية متعددة القطاعات عملها من أجل معاينة سير موسم الاصطياف.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، ان اللجان باشرات عملها بال14 ولاية ساحلية عبر الوطن.

وتظم اللجان ممثلين عن مختلف القطاعات الممثلة في لجنة التحضير بالاضافة الى جميع الاسلاك الامنية.

وتراقب هذه اللجان مدى احترام التعليمات خاصة منها مجانية الدخول الى الشواطئ، واسعار الخدمات المقدمة و التجهيزات الشاطئية المتوفرة.

وتضم هذه اللجان 70 اطار ، يشرفون على معاينة 426 شاطئ مسموح للسباحة ، لرفع ملاحظاتهم الى اللجنة التي يترأسها وزير الداخلية.