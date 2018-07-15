70 بالمئة من المياه يستهلكها القطاع الفلاحي بالجزائر

تمتص الزراعة ما يقارب 70 بالمائة من منسوب المياه المستهلكة على المستوى الوطني في حين أن انظمة السقي البديلة تسمح بتوفير مهم من هذا الإستهلاك.

حسب ما أفاد به مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب بوزارة الموارد المائية, عمر بوقروة, في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية.

و أوضح ذات المسؤول أن هناك جهود مهمة جدا يجب بذلها من حيث توفير المياه في الزراعة فهو قطاع يستهلك الكثر من المياه بنسبة 70 بالمئة

وأضاف ذات المسؤول فان إستهلاك المياه في القطاع الفلاحي يبلغ حوالي 7 مليارمتر مكعب في المتوسط علما أن الإستهلاك الوطني يمثل 10.6 متر مكعب سنويا.

كما أفاد أنه إذا وفرنا حتى و لو فقط 10 بالمائة من الحجم الإجمالي الذي يتم تسخيرة للزراعة،فنستعيد 700 مليون متر مكعب.

في حين ان توفير نسبة20 بالمنئة ستسمح بإسترجاع 1.4 مليار متر مكعب مايسمح بتزويد نصف السكان الجزائريين.

ومن حيث المساحة المزروعة، فان الكميات المسترجعة يمكن أن توجه لسقي300.000 هكتار من الأراضي الإضافية المزروعة.

وذكر المسؤول تعزيز أنظمة توفير المياه مثل الري بالتقطير والرش, و هذا بالتوازي مع تحديث الزراعة.

مشيرا أن هذا جانب مهم للغاية ونحن نعمل مع وزارة الفلاحة والنتائج موجودة”.

كما ان المصالح المهنية سطرت أهدافا ل 2022-2025 و التي من المفترض أن تساعد على تعميم أنظمة توفير المياه

وبخاصة بسبب فترات الجفاف التي تعرفها البلاد والتغييرات المناخية في الجزائر.