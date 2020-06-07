70 بالمائة من التجار سيفتحون محلاتهم اليوم الأحد

يستأنف حوالي 70 بالمائة من التجار نشاطهم مع إعادة فتح محلاتهم اليوم الأحد، بعد رفع التجميد عن جزء من الأنشطة التجارية والخدماتية في مرحلة أولى ضمن خارطة طريق أعدتها الوزارة الأولى لرفع الحجر الصحي تدريجيا.

وكشف الأمين العام الوطني لإتحاد التجار والحرفين الجزائريين عصام بدري في حديث للإذاعة الوطنية، أن التجار ملزمون باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه ما بين 900 ألف ومليون تاجر تضرروا من إجراءات الحجر الصحي وهم على استعداد تام للعودة إلى العمل وفق الشروط الصحية التي تضمن سلامتهم وسلامة الزبائن من فيروس كورونا.

من جهته دعا بدري كل المواطنين والزبائن بضرورة احترام إجراءات الوقاية من تفشي الفيروس والإلتزام بارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي.

للإشارة ستخص المرحلة الأولى من إجراءات رفع الحجر الصحي عددا من النشاطات الإقتصادية والتجارية والخدماتية، فإلى جانب محلات الإطعام السريع (عن طريق حملها) قطاع البناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية العمران والهندسة المدنية).

كما تشمل نشاطات أخرى كحرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة و وكالات السفر وغيرها.