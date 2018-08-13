70 بالمائة من الحجاج الجزائريين وصلوا إلى البقاع المقدسة

بلغ عدد الحجاج الجزائريين الذين وصلوا إلى البقاع المقدسة الـ 70 بالمائة أين تم استقبالهم في ظروف جد حسنة.

حسبما أكده عمر بافالولو مسؤول البعثة الاعلامية الجزائرية بالبقاع المقدسة في تصريح للاذاعة الجزائرية اليوم الإثنين.

مشيرا إلى أن الحجاج الجزائريين في صحة جيدة ويتلقون العلاج التام منذ وصول الرحلة الأولى إلى مكة.

مضيفا أن 70 بالمائة من الحجاج الجزائريين يتواجدون بمكة المكرمة بينما سيكتمل العدد خلال الأيام المقبلة.

وفي ذات السياق كشف بافالولو عن انطلاق قافلة تحسيسية عليمة اليوم تجوب عدة فنادق إقامة الحجاج الجزائريين.

تحت شعار ” المشقة تجلب التيسير بين ضوابط الشارع وتحديات الواقع” بمشاركة ثلة من العلماء الجزائريين.

يشرفون على ندوات لفائدة ضيوف الرحمن الجزائريين، فضلا عن قافلة أخرى تؤطرها مرشدات جزائريات موجهة للنساء .