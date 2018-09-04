70 % تخفيضات على تذاكر الجوية إلى غاية مارس  

الشركة لم تستأجر طائرات لأول مرة منذ سنوات.. مصدر مسؤول بالخطوط الجوية الجزائرية:

اقتناء أسطول من 20 طائرة بالتزامن مع افتتاح المطار الدولي الجديد

ستعتمد شركة الخطوط الجوية الجزائرية تخفيضات هامة على التذاكر نحو مختلف الوجهات تصل إلى 70 من المئة، على أن تكون سارية المفعول حتى شهر مارس 2019.

وقال رضا طوبال صغير، رئيس الشؤون العامة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية لـ«النهار»، إن الشركة وفي إطار حملات الترويج التي تقوم بها، قررت إطلاق حملة تخفيضات على تذاكر مختلف الوجهات تصل أحيانا إلى 70 من المئة.

وفي سياق متصل، قال طوبال صغير الذي نزل ضيفا أمس على تلفزيون «النهار» في حصة «قهوة وجرنان»، إن الجوية الجزائرية على استعداد للتكفل بكل الحجاج الذين يواجهون صعوبات في البقاع المقدسة بسبب تأخر رحلاتهم مع شركات منافسة، حيث بقي عدد كبير من الحجاج الجزائريين عالقين في البقاع المقدسة، بسبب عدم التزام «فلاي ناس» بمواعيد رحلاتها.

وقال رضا طوبال صغير إنه تمت برمجة رحلات إضافية زائدة عن المعتاد في عدد الرحلات بـ4 من المئة هذه الصائفة، مشيرا إلى أن موسم الإصطياف سينتهي في 15 سبتمبر، ويخص ذلك كل الرحلات نحو المهجر والبقاع المقدسة لإعادة الحجاج.

كما أضاف ذات المتحدث بأن الجوية الجزائرية سخّرت كل أسطولها واعتمدت عليه في خدمة زبائنها، وأنها لأول مرة تستبعد نهائيا فكرة استئجار الطائرات، حيث تم توفير أكثر من مليون و800 مقعد في الخطوط الدولية، و715 مقعد ألف في الخطوط الداخلية.

وتشير آخر الإحصائيات وفق ذات المسؤول إلى أنه تم تسجيل مليون و142 ألف مسافر على الخطوط الدولية، و440 ألف على الخطوط الداخلية، بزيادة 6 من المئة مقارنة بسنة 2017.