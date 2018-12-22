70 عارضا في الصالون الوطني لمشتقات النخيل والهدايا التذكارية ببسكرة

انطلقت بعد ظهر اليوم فعاليات الصالون الوطني لمشتقات النخيل والهدايا التذكارية بمدينة بسكرة بمشاركة 70 عارضا قدموا من عديد الولايات.

هذه التظاهرة التي تحتضنها دار الصناعة التقليدية والحرف بعاصمة الولاية، تعرض ضمنها تشكيلات متنوعة لمنتجات مشتقة من النخيل.

على غرار الأرائك والطاولات والسلال و القفاف وكذا المواد الغذائية التي تكون مادتها الأولية من التمر كعسل ومسحوق التمر والمربى.

كما تم بالمناسبة توسيع فضاءات العرض لتشمل أجنحة لحرفيين لعرض منتجات تقليدية وتحف فنية متنوعة.

كمواد تزينية وهدايا تذكارية من المواد النحاسية والخشبية والفخار إلى جانب الملابس التقليدية والزرابي والحلي والأواني.