70 عامًا من الاشتراك.. زوجان يشتريان 10 آلاف دولار من بطاقات Disney+

أنفقت عائلة 10 آلاف دولار للوصول إلى منتزهات ديزني، لكنها حصلت على بطاقات هدايا Disney+ بعد حدوث خطأ.

لتمويل رحلة عائلية إلى ديزني لاند، اشترى زوجان بطاقات هدايا. بقيمة 10000 دولار. لكن كبار السن ارتكبوا خطأ واشتروا قسائم لخدمة البث المباشر Disney+.

أراد زوجان من الأجداد اصطحاب أفراد أسرتهما الستة عشر في رحلة، حسبما أفاد موقع “توداي” الأمريكي. وبعد عدة تأجيلات مرتبطة بالوباء، تقرر أن يذهب الجميع إلى متنزه ديزني الترفيهي.

ولكن عندما جاء وقت الدفع، سارت الأمور على نحو خاطئ. اتصل كبار السن عبر الإنترنت لشراء بطاقات الهدايا لتسهيل عمليات الشراء في الموقع. المشكلة الوحيدة، أنه بمجرد دخول الإنترنت، يواجه كبار العائلة مشاكل ويرتبكون.

فبدلاً من الحصول على قسائم لإنفاقها على تذاكر المتنزهات والمطاعم. يحصلون على بطاقات هدايا Disney+. بإجمالي 10.000 دولار. بالمقارنة مع السعر الأمريكي لمنصة البث. فإن هذا يتوافق مع 71 عامًا من الاشتراك المميز. وحتى بعمر 104 أعوام عن طريق اختيار الإصدار الأساسي، ودمج الإعلانات.