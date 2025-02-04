70 متعاملا اقتصاديا لكسر الأسعار في رمضان

ستعرف أسعار مختلف منتجات المتعاملين الاقتصاديين تخفيضات بنسب متفاوتة تحسبا للشهر الفضيل، وذلك استجابة للمبادرة التي أطلقها مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري بالتنسيق مع وزارة التجارة.

أكدت الحكومة على أهمية فتح أسواق جوارية على مستوى كل دائرة موزعة عبر ربوع الوطن، في مبادرة منها للمحافظة على القدرة الشرائية وتوفير منتجات بأقل سعر لفائدة المواطن خلال شهر رمضان.

وسيشارك في المبادرة هذه، التي سيعلن عنها خلال الأيام القلية القادمة من طرف مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، كافة المتعاملين المنضوين تحت لوائه في لقاء سيجمعهم بمختلف الفاعلين في قطاع التجارة، يتقدمهم الوزير الطيب زيتوني التي شدد على ضرورة تخفيض الأسعار لتكون في متناول الجميع ومحاولة منه لضرب كافة محاولات المضاربين من منتهزي الفرص ومستنزفي جيب المواطن.

وسينضم للمبادرة الاتحاد العام للتجار والحرفيين وخاصة تجار الجملة -حسبما كشف عنه مصادر من المجلس لـ”النهار أنلاين”.

وقد باشر المتعاملون الاقتصاديون الذين سيشاركون في المبادرة، في عملية تغليف المنتجات التي تتضمن عروضا ترقوية لجلب الزبائن وتم إرسال نسخا منها لمسؤولي القطاع.

وكانت “النهار أنلاين” قد كشفت عن أسعار اللحوم الحمراء المستوردة من الخارج الموجهة للتسويق خلال الشهر الفضيل، إذ ستتراوح أسعار لحوم الأبقار بين 1350 و1400 ديناراً للكيلوغرام الواحد، مقابل 1700 و1750 ديناراً بالنسبة للحم الخروف.

وبتفاصيل أكثر، يعد سعر لحم الخروف الطازج المستورد من إسبانيا، الأغلى مقارنة بذلك المستورد من الدول الأخرى، ليتراوح بين 1850 و1900 دج للكيلوغرام الواحد. في وقت يعدّ فيه سعر اللحم المستورد من رومانيا منخفضاً ومحدداً بـ1700 دينار. مع تسجيل فارق صغير بالنسبة للمستورد من إيطاليا ليتراوح بين 1700 و1750 دينار.

أما في ما يتعلق بلحوم الأبقار الطازجة المستوردة، تحسبا للشهر الفضيل، فإن سعر بيعه للمستهلك، سيتراوح بين 1350 دج و1400 دج للكيلوغرام.