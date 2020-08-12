70 مشروعا تنمويا في مناطق الظل بمقاطعة زرالدة

كشفت مصالح المقاطعة الادارية لزرالدة، عن تسجيل قرابة 70 مشروعا تنمويا لفائدة مناطق الظل الموزعة عبر بلديات المقاطعة.

وأوضح بيان من المقاطعة، انه وفي إطار متابعة المشاريع المسجلة لصالح مناطق الظل بالمقاطعة تم عقد اجتماع مع الوالي المنتدب لزرالدة ولجنة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تم من خلاله الكشف عن تسجيل 68 عملية تنموية عبر 20 منطقة ظل بالمقاطعة وتم تقديم حوصلة حول كل ما يتعلق بهذه المناطق، يضيف البيان.

كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع لكل العمليات المسجلة التي ستجسد على مرحلتين، علما أن كل عمليات المرحلة الأولى قد تم الإنطلاق فيها فعليا وتكاد الأشغال تنتهي في بعض المشاريع والورشات التي تم الإنطلاق فيها.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية فقد تم الانطلاق في عملية انجاز الإنارة العمومية بسلمان قدور على مستوى بلدية زرالدة.

وفيما يتعلق بعمليتي إعادة تهيئة الطريق ببلدية زرالدة تم الانطلاق في الاجراءات الإدارية والعملية مستمرة.