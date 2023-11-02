70 مليار دينار لدعم المبادرة الوطنية لمكافحة السرطان “فورا”

أمر، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بالدعم الفوري، للمبادرة الوطنية لمكافحة السرطان. وهذا بتخصيص لها مبلغ 70 مليار دينار جزائري من الصندوق الوطني لمكافحة السرطان.

وعيّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هيئة وطنية لمكافحة السرطان والوقاية منه تحت إشرافه مباشرة. وحسب كلمة الرئيس تبون التي ألقاها نيابة عنه مستشاره خلال افتتاح مؤتمر للأورام، اليوم الخميس، فإن الهيئة المذكورة ستقدم تقارير مفصلة لمصالحه. من أجل متابعة هذا المرض وكيفية مكافحته.