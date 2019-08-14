70 و100 مليون إعانات مالية للمستفيدين من أراضي التجزئة في الهضاب والجنوب

صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يقضي بمنح إعانات مالية للمستفيدين من التجزئات الاجتماعية في ولايات الهضاب والجنوب.

وقررت الحكومة في اجتماع لها برئاسة الوزير الأول، منح مساعدات مالية تتراوح بين 70 و100 مليون سنتيم للمستفيدين من التجزئات الاجتماعية.

ومن المقرر أن يستفيد من تلك المساعدات المالية نحو 362 ألف شخص، تحصلوا على قطع أرضي في إطار التجزئات الاجتماعية.

وبموجب هذا الإجراء، فإن المستفيدين من تجزئات بولايات الهضاب سيتحصلون على مبلغ 70 مليون سنتيم.

فيما خصصت للمستفيدين من تجزئات بولايات الجنوب مساعدات قيمتها 100 مليون سنتيم.

وتخضع شروط الاستفادة من الإعانة المالية لنفس الشروط القانونية المتعلقة بصيغة السكن الريفي المجمع.