«70 ٪ دعم للفلاحين لشراء آلات حصاد جديدة» 

وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي لـ«النهار»:

تحديد قيمة الدعم على الجرارات بـ40٪ من سعرها

أكثر من 13 ألف فلاح استفاد من قرض «الرفيق»

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، عن انطلاق عملية التحضير للموسم الحرث والبذر لسنة الجديدة 2018 /2019، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص سياسة دعم للفلاحين باستبدال آلات الحصاد والدرس القديمة بأخرى جديدة بنسبة 70 من المئة من سعرها الحقيقي.

وقال الوزير في تصريح خص به «النهار»، إن وزارة الفلاحة أعلنت عن انطلاق الموسم الجديد للحرث والبذر، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل التدابير من أجل إنجاح عملية الإنتاج والوصول إلى أرقام تمكن من تحقيق الأمن الغذائي.

وقال الوزير إن المخطط الفلاحي سيتدعم بسياسة جديدة لدعم الفلاحين، وذلك بمنح آلات حصاد جديدة بعد تسليم آلاتهم القديمة، أي بنسبة تصل إلى 70 من المئة، أما عن باقي الآلات الأخرى، على غرار آلات الحرث والبذر والجرارات، فتصل نسبة الدعم إلى 40 من المئة.

وأضاف الوزير أن الفلاحين يمكنهم تسلم هذه الآلات من طرف المجمع الجزائري للصناعات المكانيكية، مشيرا إلى أن هذا الدعم يضاف إلى القروض الأخرى، على غرار «قرض الرفيق» الذي استفاد منه 13500 فلاح بمبلغ مالي قدر بـ 6.8 مليار دينار.

أما «قرض التحدي» فقد استفاد منه 332 فلاح بمبلغ مالي قدر 9300 مليون دينار، كما أضاف الوزير أن الديوان الوطني المهني للحبوب قام بتسديد مستحقات الفلاحين بمبلغ قدر بـ 120 مليار دينار.

مؤكدا أنه تم إعطاء تعليمات إلى جميع دواوين الحبوب عبر الولايات من أجل تسديد الديون في أقل من 72 ساعة.

وقال الوزير إنه خلال نهاية السنة، سيتم تسلم 9 مخازن من بين 39 مخزن التابعة إلى الديوان الوطني للحبوب.

مضيفا أنه سيتم تسلم مخازن أخرى خلال نهاية سنة 2019، أما فيما يتبقى من المخازن سيتم حل المشكل جذريا مع شركة «إيميتال».

كما أكد الوزير أنه سيتم مواجهة إشكالية إيجاد مخازن بكراء مستودعات عمومية وأخرى ملك للخواص من أجل التكفل بجميع المنتوج.