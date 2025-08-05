70.30 بالمائة وُجهوا للاختيارات الثلاث الأولى ..و 65.30 بالمائة اختاروا تخصصات العلوم والتكنولوجيا

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أن اكثر من 70.30 بالمائة من الطلبة وجهوا الى التخخصات الثلاثة الأولى التي اختاروها

وأضاف الوزير في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الثلاثاء ان 65.30 بالمائة من الطلبة الناجحين اختاروا تخصصات العلوم والتكنولوجيا.

كما اختار 34.70 بالمائة من الطلبة شعب العلوم الانسانية والاجتماعي، فيما بلغ عدد الطلبة الموجهين 331827 بنسبة 97.34 بالمائة و9074 طالبا ستمنح لهم الفرصة إلى غاية 8 أوت

وقال الوزير في سياق حديثه أن التوجيه هذه السنة. هو توجيه رشيد خطط له بدقة الرقمنة، و بدقة الخوارزمات و كذا بدقة الذكاء الاصطناعي. مشيرا إلى أن الموسم الجامعي. سيكون موسما ذكيا آمنا سيبيرانيا.