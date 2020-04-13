700 ألف علبة دواء هيدروكسي كلوروكين ستنتج محليا خلال الأشهر القادمة

ستقوم الجزائر بإنتاج أزيد من 700 ألف علبة من دواء هيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا عبر ولايات الوطن.

كشف المدير العام لمصنع الأخضرية لصناعة الادوية “سي بي سي آم فارما”، عبد الحكيم بوزيد، أن “الكمية الأولى من المادة الأولية لإنتاج هذا الدواء ستصل الى الجزائر خلال شهر ماي القادم”.

وقال المسؤول، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “الجزائر ستستلم بفضل الإجراءات الحثيثة التي قامت بها كل من وزارتي الصناعة والشؤون الخارجية مع السلطات الهندية، الكمية الأولى من المادة الأولية لإنتاج دواء هيدروكسي كلوروكين”.

مشيرا أن مصنعه يمكن أن ينتج “في المرحلة أولى 460 ألف علبة من هذا الدواء”.

كما أشار عبد الحكيم بوزيد أن “الكمية الثانية من هذه المادة الاولية ستصل خلال شهري جوان واوت مما يسمح لمصنعه بإنتاج 300 ألف علبة لتصل الكمية المنتجة الى أزيد من 700 ألف علبة”.