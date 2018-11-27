700 إلى 800 إصابة جديدة بداء “السيدا” سنويًا  

كشفت فتيحة رزيق رئيسة مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى القطار، عن تسجيل 700 إلى 800 حالة جديدة مصابة بداء فقدان المناعة “السيدا، سنويًا على مستوى الوطني.

وقالت فتيحة رزيق، لدى نزولها ضيفة على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، إنّ آخر إحصائيات المصابين بداء “السيدا” وصلت 14 ألف حالة مشخصة على مستوى الوطني .

مضيفة أنّه يوجد 64 مركز مخصص لتشخيص حالات الإصابة بداء “السيدا” على مستوى الوطني .

وطالبت المتحدثة، ضرورة تعميم مراكز التشخيص على مستوى جميع ولايات الوطن ، وكذا ضرورة التشخيص المبكر للداء من أجل الانطلاق في العلاج.

كما كشفت رزيق، أنه هناك تطورا ملحوظاً في التكفل بالمصابين، مع وفرة الأدوية الموجهة لهذا الداء.

ومن المرتقب، أن يتم تنظيم ملتقى في الفاتح من شهر ديسمبر، تزامناً مع اليوم العالمي لـ”السيدا”،

للتحسيس بأهمية التشخيص المبكر لداء “فقدان المناعة”، بحضور مختصين وخبراء في الميدان وعينات من المرضى والفئات الهشة .