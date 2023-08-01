700 شخص مطلوب في نظام معلومات شنغن

تم اكتشاف ما مجموعه 710 أشخاص من قبل مسؤولي الشرطة الرومانية والشركاء. في الدول الأعضاء في شنغن لفترة من 21 جويلية حتى 27 جويلية.

وفقًا لتقرير من B1 ، تم أيضًا إخضاع ما مجموعه 47 مركبة و 39 وثيقة للتنبيهات.

ونفذ ضباط الشرطة في رومانيا 14 مذكرة توقيف ، ووجدوا ما مجموعه 105 أشخاص أبلغتهم دول الاتحاد الأوروبي. بأنهم يرفضون الدخول أو الإقامة في منطقة شنغن التي لا حدود لها. و 236 شخصًا أرادوا المشاركة بإجراء قضائي بالإضافة إلى 27 شخصًا تم الإبلاغ عن فقدانهم من قبل شركاء دول شنغن.

“وهكذا ، كان 514 شخصًا موضوع التنبيهات في SIS (نظام معلومات شنغن) موجودين على أراضي بلدنا. بعد تبادل إضافي للمعلومات من خلال مكتب SIRENE التابع لمركز التعاون الشرطي الدولي – المفتشية العامة الشرطة الرومانية “. جاء في البيان الصحفي الصادر عن الشرطة الرومانية.

إلى جانب ذلك، من رومانيا، تم الاستيلاء على ما مجموعه 25 وثيقة بالإضافة إلى العثور على 42 مركبة. سعى شركاء منطقة شنغن لمصادرتها أو استخدامها كدليل في الإجراءات القانونية.

بالإضافة إلى ذلك ، أعلن مسؤولو الشرطة الرومانية أيضًا أن 196 شخصًا مطلوبًا من قبل السلطات في رومانيا. تم التعرف عليهم من قبل الشركاء الأجانب على أراضيهم. بعد تبادل المعلومات من خلال مكتب SIRENE التابع لمركز التعاون الشرطي الدولي – المفتشية العامة للشرطة الرومانية.

ويعد نظام معلومات شنغن (SIS) من بين أكبر قواعد البيانات في الكتلة. حيث يسمح للسلطات في دول الاتحاد الأوروبي. بمشاركة وإدارة المعلومات حول الأشخاص المطلوبين أو المفقودين، من بين أمور أخرى.

وتمت الموافقة على مشروع قانون بشأن انضمام البلاد إلى SIS من قبل حكومة رومانيا في نوفمبر من العام الماضي. بناءً على بيان صحفي صادر عن السلطات في رومانيا، تمت الموافقة على المسودة في 2 نوفمبر 2022.

كما أكدت السلطات الرومانية أن مشروع القانون يتكون من لوائح تهدف إلى زيادة فعالية SIS. وكذلك تعزيز حماية البيانات وتوسيع حقوق الوصول.