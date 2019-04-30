700 شرطي لتأمين المحطة الجديدة لمطار هواري بومدين

وحسب بيان للمديرية ، سخرت ذات المصالح ما يزيد عن 700 شرطي من مختلف الرتب والتخصصات لضمان الأمن داخل الحيز المطاري وفي محيطه، من خلال تشكيل أمني يعمل 24/24 سا،.

كما قامت المديرية ، بتدعيم مختلف الفرق العاملة بأحدث التجهيزات والوسائل التقنية وكذا إستغلال كافة التطبيقات الحديثة والمتطورة في مجال المراقبة الحدودية،

والتي من شأنها تسهيل عبور المسافرين بعد التأكد من خضوعهم للشروط الأمنية المعمول بها دوليا.

كما سعت المديرية العامة للأمن الوطني، إلى تكوين وتأهيل الشرطيين العاملين على مستوى مختلف النقاط الحدودية، قصد تقديم أرقى الخدمات الشرطية التي تهدف إلى الحفاظ على أمن المسافرين وممتلكاتهم وضمان التسهيلات اللازمة للعبور عبر الحدود،

في إطار إحترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول.