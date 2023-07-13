700 صياد معني.. وهذه شروط الاستفادة من منحة البحارة المتضررين من الفيضانات

وافقت اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات البحارة الصيادين الذين تضرروا جراء الفيضانات. التي اجتاحت بعض موانئ الصيد البحري بولاية تيبازة في نهاية شهر مايو الماضي. على تقديم منحة لصالح 712 صيادا. حسبما علم اليوم الأربعاء من المديرية المحلية للصيد البحري .

وأوضح مدير القطاع، أحمد تتبيرت، لوأج،أن اللجنة الولائية وافقت على ملفات 712 صيادا تتوفر فيهم الشروط. و الكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 26 يونيو/جوان الماضي. و القاضي بتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية. على مستوى ميناء الصيد البحري لكل من خميستي. و بوهارون و كذا ملجأ الرسو بفوكة البحري بولاية تيبازة.

في حين، أضاف ذات المسؤول أن اللجنة استقبلت 1236 طلبا موزعا على 188 قاربا وسفينة صيد. منها 145 وحدة مختلفة تنشط بميناء خميستي. و 31 قاربا (ملجأ الصيد بفوكة) و 12 سفينة (ميناء بوهارون). داعيا البحارة الذين رفضت ملفاتهم إلى إيداع طعون على مستوى مديرية القطاع. وهذا قبل مساء الاحد المقبل كآخر أجل مرفوقا بوثائق تثبت أحقية استفادته من المنحة.

كما بلغ عدد الصيادين الذين لم تتوفر فيهم شروط الاستفادة من المنحة, 349 بحارا ينشطون. على مستوى ملجأ الصيد بفوكة وميناء خميستي لأسباب مختلفة منها “عدم إرفاق الدفتر البحري مع الملف”. و”عدم تطابق رقم التسجيل البحري المقدم في التصريح مع رقم التسجيل لدى مصلحة حراس السواحل”. و “المعني منتسب لدى صناديق الضمان الإجتماعي “كناص” او “كاصنوص” أي له مدخول من نشاط آخر”.

وبخصوص الناشطين على مستوى ميناء الصيد البحري ببوهارون. الذين لم توافق اللجنة على ملفاتهم. فقد بلغ عددهم 175 صيادا بسبب عدم تسجيل. و إثبات تضرر سفنهم جراء الفيضانات. و هو ما يتطابق مع نص المادة 3 من القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 26 يونيو/جوان الماضي. الذي جاء تجسيدا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-228 المؤرخ في 12 يونيو/جوان 2023 . والمتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة.

10 ملايير دينار لتعويض خسائر الفياضانات الأخيرة

في حين، نفس الإجراء ينطبق على أصحاب هذه السفن الذين دعتهم مديرية الصيد البحري بتيبازة لإيداع طعن قبل مساء الأحد المقبل كآخر أجل لإثبات تضرر سفنهم. أي خلال سبعة أيام بداية من يوم 8 يوليو/جويلية الجاري. تاريخ إبلاغهم بقرارات اللجنة. وفقا لتتبيرت.

كما تأتي هذه التدابير تجسيدا لجملة من القرارات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. خلال مجلس الوزراء ترأسه عقب حدوث الفيضانات يوم 25 مايو الماضي. ابرزها تخصيص 10 مليار دج. لتعويض الخسائر و الشروع خلال 48 ساعة من صدور بيان مجلس الوزراء في ترحيل العائلات. و تخصيص منحة تتراوح ما بين 20 و 30 ألف دج للبحارة. إلى حين إعادة تأهيل الموانئ المتضررة. موازاة مع بعث مشاريع تهيئة الطرقات ومختلف الشبكات المتضررة. إلى جانب تخصيص حافلات لنقل التلاميذ الذين غمرت الأمطار شوارعهم و تراكمت بها الأوحال و الأتربة.