700 قتيل وآلاف الجرحى في اشتباكات شرق الكونغو

كشفت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 700 شخص قتلوا، فيما أصيب 2800 آخرون، في المعارك شرق الكونغو الديمقراطية، بين يومي الأحد والخميس، للسيطرة على مدينة غوما.

وقال المتحدّث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن “منظمة الصحة العالمية وشركاءها، مع الحكومة، أجروا تقييما بين 26 و30 جانفي الجاري، وأفادوا بأن 700 شخص قتلوا و2800 شخص أصيبوا بجروح”، مرجحا ارتفاع هذه الحصيلة.

ويشهد إقليم جنوب كيفو الواقع شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية تقلبات وحالة عدم استقرار، مع تقدم متمردي حركة “إم 23” نحو بوكافو، بعدما سيطروا على غوما عاصمة الإقليم.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك: “نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في جنوب كيفو، الذي لا يزال متقلبا للغاية، مع ورود معلومات موثوق بها عن تقدم سريع لحركة إم23 باتجاه مدينة بوكافو”، بحسب “فرانس برس”.