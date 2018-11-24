700 مليار سنتيم لإنجاز 33 مركز لتسير عصارة النفايات

كشفت وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي، أنه تم رصد مبلغ مالي قدر بـ7 ملايير دج، من أجل إنجاز 33 مركز لتسيير عصارة النفايات.

وأكدت الوزيرة اليوم السبت، بغليزان،”أنه سيتم قريبا الشروع في إنجاز 33 مركزا لتسيرعصارة النفايات على المستوى الوطني، وتم رصد7 ملايير دينار لهاته المشاريع”.

وقالت زرواطي أن هذه المراكز التي سيتم إستحداثها “ستعمل على التكفل الأمثل بالنفايات وفرزها بطريقة أحسن”.

كما دعت الوزيرة كل فئات المجتمع وبمختلف شرائحه للمساهمة الفعالة في الحفاظ على البيئة قصد تحقيق إكتساب حس وثقافة بيئية.

مشيرة أن قطاعها وحده لايستطيع لولا جهود وتكاتف الجميع من أجل حماية وبيئة أفضل، وأن العملية تستدعي وقوف الجميع.