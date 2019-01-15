700 مُحضر قضائي تحت مقصلة التفتيش بداية من هذا الأسبوع

انطلقت عملية تفتيش مكاتب المحضرين القضائيين للغرفة الجهوية للشرق الجزائري هذا الأسبوع، وتستمر مرحلتها الأولى حتى 24 من الشهر الجاري وتشمل 700 محضر.

وسيشارك في العملية 23 مفتشا من قدماء المحضرين الذين لهم خبرة وتجربة طويلتين في المهنة، وذلك بهدف معالجة النقائص ومحاربة المنافسة غير الشريفة.

وسيكون هذا التفتيش حاجزا أمام تعرض المحضرين القضائيين للمتابعات القضائية، أين سيشرف المفتشون على تسوية كل الملفات وإحالة بعض المحضرين على مجالس التأديب.

وتشمل عملية التفتيش الجارية ثلاث مجالس قضائية بالشرق الجزائري على غرار، مجلس قضاء ميلة، جيجل وقسنطينة.

وتنطلق المرحلة الثانية من عملية التفتيش يوم 26 من نفس الشهر وتستمر لأسبوعين، وتشمل مجلس قضاء سطيف وبرج بوعريريج وبجاية.

ثم بعد ذلك تليها المرحلة الثالثة مع 5 مجالس قضائية هي بسكرة، الوادي، ورقلة، تبسة وإيليزي وذلك مع منتصف الشهر المقبل.

كما ستكون باقي المجالس أيضا محل تفتيش هي الأخرى منتصف شهر مارس على غرار، عنابة، الطارف، قالمة، سوق اهراس، سكيكدة، أم البواقي وخنشلة.

وستصاحب عملية التفتيش عقوبات بالإحالة على مجلس التأديب، التي ستنجر عنها قرارات بالعزل، أو التوقيف لفترة معينة أو إحالة الملف على العدالة.