70,52 % نسبة النجاح في شهادة البكالوريا بولاية عين الدفلى

احتلت ولاية عين الدفلى المرتبة الثانية وطنيا، بعد أن حازت على نسبة نجاح قدرت بـ 70,52% في امتحانات شهادة البكالوريا.

حيث نجح 5363 مترشح، من أصل 7684 مترشح حضر، وإجتاز منهم الإمتحان كاملا 7605 مترشحا، و جاء على رأس الشُعب، شعبة الرياضيات بنسبة نجاح قدرت بـ 75.57% .

وحسب بيان الولاية، فقد تحصلت ثانوية أحمد ملاحي ببلدية المخاطرية على المرتبة الأولى ولائيا، بنسبة نجاح 93,43%.

أما أعلى معدل في الولاية كان من نصيب التلميذة بوزار إكرام من ثانوية هواري بومدين ببلدية الروينة المقدر بـ 18,62.

و بلغ عدد التلاميذ المتفوقين المتحصلين على معدل أكثر من 18 ستة تلاميذ.

أما عدد التلاميذ المتفوقين الذين معدلاتهم تساوي أو تفوق 17 و أقل من 18 بلغ 30 تلميذا .