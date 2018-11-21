7061 حالة عنف ضد المرأة خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2018

تم تسجيل 7061 حالة عنف ضد النساء خلال الـ9 اشهر الاولى من سنة 2018 مقابل 7586 حالة من نفس الفترة لـ 2017.

وأوضحت محافظ الشرطة أن “حالات العنف ضد النساء سجلت انخفاضا في 9 أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

مضيفة أن عدد حالات العنف بأنواعه المسجلة خلال التسعة اشهر الاولى من السنة الجارية بلغت 7061 حالة.

في حين بلغت خلال نفس الفترة من السنة الماضية 7586 حالة أي بفارق يقدر بـ 3.56 بالمائة

كما أن ” أكبر حالات العنف ضد المرأة تتمثل في العنف الجسدي الذي مس 5150 امرأة ضحية مقابل 5272 امرأة معنفة في 2017″.

وللإشارة فقدتم تنظيم منتدى الشرطة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة المصادف لـ 25 نوفمبر.

وكذا اليوم العالمي لحقوق الطفل المصادف لـ 20 نوفمبر.