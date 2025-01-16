71 شهيدا وأكثر من 200 مصاب منذ لحظة الإعلان عن وقف إطلاق النار بغزة

استشهد 71 فلسطينيا على الأقل وأصيب 200 شخص آخر ، في غارات صهيونية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة وذلك بعد ساعات من إعلان توصل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والكيان الصهيوني إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ الأحد المقبل.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل إن الطائرات الصهيونية كثفت غاراتها في الساعات الأخيرة على القطاع مما أسفر عن استشهاد 71 شخصاً وإصابة آخرين.

وأوضح أن القصف استهدف بداية عدة مناطق في غزة حيث استشهد 18 شخصاً وأصيب 20 آخرون في قصف صهيوني استهدف منازل قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

واضاف أن عشرة فلسطينيين استشهدوا في استهداف صهيوني لمنزلين الأول في شمال مدينة غزة والآخر في منطقة الدرج شرق المدينة.

كما أفادت مصادر محلية في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع باستشهاد شخصين في قصف صهيوني لمنزلا في منطقة قيزان رشوان جنوب المدينة.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى جانب اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 يشن الكيان الصهيوني عدوانا واسعا في قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أكثر من 46 ألف فلسطيني وفقاً لمصادر صحية فلسطينية.