72 ساعة فقط لتقديم الطعون في نتائج مسابقات “الماستر”

“النهار” تنشر تفاصيل اختيار الناجحين بعد الإعلان عن النتائج

مدة تسلّم شهادة القبول تنتهي غدا الثلاثاء

تمّ الإعلان، رسميا، على نتائج “الماستر” التي ترشح لها الطلبة من خلال موقع “بروغرس“، حسب كل تخصص والمناصب البيداغوجية الخاصة بكل مؤسسة جامعية.

وأعلنت العديد من الجامعات بأن فترة التسجيل في السنة الأولى “ماستر”، قد تمّ الشروع فيها، وهذا بإنهاء فترة التحصل على شهادات القبول التي تنتهي، غدا الثلاثاء، علما أنها انطلقت منذ 5 جانفي.

وأمهلت الجامعات الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح، 72 ساعة لتقديم الطعون، وهذا على مستوى “الأرضية الرقمية” المخصصة للتسجيلات فقط.

وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال منشور لها، بأن سيرورة معالجة الترشيحات انطلقت بترتيب موحّد لجميع خرّيجي دفعة “الليسانس” شعبة معينة، وتقوم اللجنة المكلفة بالترتيب والتوجيه، كما هي محددة في القرار بهذا الترتيب على أساس نتائج المداولات وحسب الاستحقاق.

وفي حالة ما إذا كان الالتحاق بـ”الماستر” معين ومفتوح لمسارات “ليسانس”، تنتمي على الأقل لشعبتين أو ميدانين، تقوم فرقة التكوين مسبقا بتحديد معايير انتقاء المترشحين في كنف الاحترام الصارم لمبدأ الاستحقاق، وتبلغ هذه المعايير إلى علم المترشحين عن طريق النشر وعبر موقع “الواب” للمؤسسة.

ويمكن للجنة تنظيم أشغالها بالاستعانة بلجان فرعية ومتخصصة عند الاقتضاء، كما يكون الترتيب المنجز لكل “ماستر” في محضر موقع من طرف أعضاء لجنة الترتيب والتوجيه ويبلّغ إلى الخرّيجين عن طريق الإعلان وعبر موقع “الواب”.

هذا ويمنح أجل 72 ساعة كاملة بعد نشر النتائج لإيداع الطعن من طرف المترشح على مستوى نيابة مديرية الجامعة أو المديرية الفرعية المكلفة بالدراسات، ويسلم آليا وصل الإيداع للمعني.

وعند الانتهاء من معالجة الطعون، يتم ضبط التريب نهائيا ويبلغ إلى الخرّيجين عن طريق الإعلان وعبر موقع “الواب”.

كما يتم إدارج هذا الترتيب النهائي على الأرضية الوطنية “بروغرس”، وكذا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للتكوين في “الماستر” المقترح، ويجب أن تتم عملية توجيه المترشحين في كنف الإنصاف والشفافية المطلقة.

وحسب ذات المنشور، تنظم دورة أولى للتوجيه من طرف القسم الذي تنتمي إليه تكوينات “الماستر” موضوع التوجيه تحت إشراف الكلية أو المعهد، وتم تأطير هذه الدورة من طرف اللجنة أو اللجان الفرعية المتخصصة تحت إشراف لجنة التدريب والتوجيه وتنظيم حصة واحدة لكل شعبة.

كما يمكن لمؤسسات التعليم العالي تنظيم بشكل مسبق مرحلة تحضيرية لضمان السير الحسن للحصة المخصصة للتوجيه، وفي حالة ما إذا كان الخرّيج حائزا على شهادة “ليسانس”، تعطي الحق للترشح في شعبتين لـ”الماستر” على الأقل. ولا يمنح له إلا في شعبة واحدة في النهاية، وعليه يجب أن يقوم باختيار شعبة واحدة قبل بداية حصة التوجيه، وبالتالي لن يتواجد إلا في قائمة احتياطية واحدة.