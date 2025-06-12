72 مقبرة “كومبلي” في العاصمة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، أن ولاية الجزائر تحوز على 111 مقبرة.

كما أشار مراد، اليوم الخميس، في رده على الأسئلة الشفوية في مجلس الأمة، إلى أنه تم إحصاء 72 مقبرة في حالة تشبع بعد استنفاد أماكن الدفن بها.

واضاف الوزير، أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة لتوفير أوعية عقارية لهذا الغرض. أين تم إلغاء تصنيف العديد من قطع الأراضي الفلاحية من أجل توسعة المقابر بكل من بلديات باب أحسن، أولاد فايت وبئر خادم. أو إنشاء أخرى جديدة على غرار تلك التي تم استلامها في كل من بلديات عين البنيان، العاشور، الدرارية وتسالة المرجة. بالإضافة إلى برمجة إنجاز مقابر جديدة على مستوى كل من بلديات أولاد فايت، الدويرة، برج البحري والمعالمة.

كما تم وضع نظام برمجي رقمي يسمح بتحديد أماكن القبور بدقة وتسهيل الزيارة لهم. وكذلك السماح لهم باستغلال المعلومات الخاصة بالدفن المجاور في القبور القديمة وغير معروفة الهوية. وذلك بعد أخذ التراخيص اللازمة وهو ما سيسمح بلا شك بتوسعة المقابر لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المتوفين.

في حين، ثمن وزير الداخلية، المساهمة الإيجابية لبعض المواطنين الذين بادروا بوقف أملاكهم الخاصة لاتخاذها كمقابر للدفن.

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