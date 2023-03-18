72 % من تلاميذ البيام تحصلوا على معدل يفوق العشرة وورشة للتحضير للباك والبيام

كشف وزير التربية الوطنية اليوم، عبد الحكيم بلعابد، أن نسبة تلاميذ السنة الرابعة متوسط الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 وصل الى 72.19 بالمائة خلال الفصل الأول.

وقال وزير التربية أن النتائج خلال الفصل الأول بالنسبة للتعليم الإبتدائي، عرفت تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية. حيث وصل عدد التلاميذ الذي تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 5 من 10 93.52 بالمائة.

وزير التربية: ورشة خاصة لتحضير امتحان الباك والبيام

كما كشف وزير التربية، عن تنظيم أ4 ورشات من بينها ورشة خاصة بالتحضير لإمتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط. المزمع تنظيمها في الفترة الممتدة من 5 الى 15 جوان القادم .

وقال الوزير أنه من خلال هذه الورشة، سيتم ضبط كل الأمور والتجهيزات لإنجاح الإمتحانين.

كما تحدث الوزير عن ورشة خاصة بتقييم نتائج الفصل الثاني. إضافة إلى ورشة خاصة بالتحضير للدخول المدرسي 2023/2024 وورشة خاصة بوضعية تدريس اللغة الامازيغية .

وزير التربية :سنواصل جهدنا لتنفيذ برنامج الرئيس تبون

وقال وزير التربية أن برنامج رئيس الجمهورية في شقه المتعلق بالتربية يتم تنفيذه بكل أمانة. وأكد أنه سيواصل بذل الكثير من الجهد للرقي والإزدهار وتنفيذ البرامج المسطرة.

من جهة أخرى تحدث الوزير عن الإحتفالات الخاصة بذكرى النصر المصادفة لـ19 مارس. أين أكد أنه وجه تعليمات للمؤسسات التربوية من أجل القيام بمختلف النشاطات الثقافية والفنية والبحوث المخلدة لهذه الذكرى والحديث عن تاريخ كل ولاية.