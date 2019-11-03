724 مليار دينار للتكفل بتسعة مليون تلميذ و750 الف مؤطر

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724 مليار دينار للتكفل بتسعة مليون تلميذ و750 الف مؤطر
بقلم أسماء.ع

كشفت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، ميزانية قطاع التربية،للتكفل بأزيد من 9 ملايين تلميذ و750 ألف مؤطر خلال سنة 2020.

وقال وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، إن الاعتمادات المالية الممنوحة للقطاع بلغت أكثر من 724 مليار دينار.

ويدخل هذا الدعم، في إطار مشروع ميزانية التسيير 2020.

وأوضح بلعابد، أن ميزانية التسيير تضاعفت بـ3 مرات منذ سنة 2004.

وذكر الوزير أن ما نسبته 90.73 بالمائة أي ما يعادل 657 مليار دينار، تخصص لتغطية الأجور.

بلغت ميزانية تسيير المتوسطات والداخليات والابتدائيات، أكثر من 15 مليار دينار، أي 2.11 بالمائة.

وتسيير الثانويات، بلغت أكثر من 9 ملايير بنسبة 1.32 بالمائة.


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