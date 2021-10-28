 73 الف شكوى تم إيداعها لدى مجلس قضاء تيبازة

صرح رئيس مجلس قضاء تيبازة محمد بودربالة خلال مراسيم إفتتاح السنة القضائية اليوم انه جاء في ظروف متميزة عقب التعديل الدستوري.

وأضاف أن هذا الدستور يحتم تعديل بعض النصوص القانونية من بينها القانون الاساسي للقضاء وقانون المجلس الاعلى للقضاء.

وأضاف انه توجد عدة مشاريع قوانين من اجل مسايرة النص الدستوري بدافع تحقيق إستقلالية حقيقة للسلطة القضائية.

وأشار إلى أن السياسة الجزائية الجديدة التي تشتمل عدة محاور.

و من جهة اخرى صرحت رئيسة المحكمة الإدارية بتيبازة هنية حسين بتعزيز تطبيق مختلف الاجراءات القانونية.

كما أشارت إلى مختلف التعديلات التي تتعلق بمحور مشاريع و قوانين سوف تعرض على هيئتي البرلمان للمصادقة عليها.

و اضاف المدير العام للمدرسة العليا للقضاء عبد الكريم جادي انه تم عرض التوجهات الكبرى للسنة القضائية القادمة لا سيما ما تعلق برسم السياسة الجزائية الجديدة.

وصرح عبد القادر بن حاج حمو نائب عام مساعد اول بمجلس قضاء تيبازة ان عدد الشكاوي التي عرضت على المجلس 73 الف و 265 شكوى عن طريق بريد وارد

.حيث تم تصفية منه 54 الف و 256 محضر يعني نسبة الإنجاز وصلت لأكثر من 74 بالمئة.

أما بالنسبة لصحيفة السوابق العدلية و الجنسيات فقد تم تسجيل 43 الف و 69 طلب لصحيفة السوابق العدلية.

حيث تم تسليم 43 الف و 71 صحيفة سوابق قضائية لطالبيها.

وبخصوص الجنسيات يوجد 50 الف و 416 طلب لشهادة الجنسية الجزائرية تم تسليم منها 49 الف و 760 شهادة جنسية.

وبخصوص الاحصائيات الخاصة بالفصل في المواد المدنية ، فإن مجموع القضايا الباقية من سنة 2020 الى 2021 نجد 5342 ملف مدني.

أما بخصوص القضايا المسجلة خلال سنة 2020 تم تسجيل 16الف و377ملف تم جدولة منها 21 الف و 719 .

كما تم الفصل في 15 الف و 231 ملف قضائي بنسبة انجاز لاكثر من 70 بالمئة نسبة الفصل للجنح والمخالفات.

وبخصوص الملف الجزائي يوجد 4الف و 77 ملف جزائي و 16 الف و 377 ملف.

وتم جدولة 21الف و 719 على مستوى الاقسام و الغرف الجزائية التابعة لمجلس قضاء تيبازة.

كما تم الفصل في 15 الف و 321 حكم و قرار جزائي عبر ربوع المحلس القضائي بنسبة فصل 70.54 بالمئة .